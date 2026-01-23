Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı esnafı pazarın yeniden açılmasını talep etti

Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı esnafı, pazar yerinin yeniden açılması talebiyle Edirne Belediyesi önünde bir araya geldi.

"Sosyete pazarı" olarak bilinen ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen turistlerin de ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nın kapatılmasına tepki gösteren esnaf, kararın mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi.

Esnaf adına açıklama yapan Serkan Çelik, pazarda tezgah açan 400'e yakın esnafın işsiz kaldığını belirterek, Ulus Pazarı'nın kent ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Pazarın Edirne'de ticari hareketlilik oluşturduğunu ifade eden Çelik, pazarın yeniden açılmasını istediklerini dile getirdi.

Çelik, belediyeden taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcuna ilişkin farklı bir çözüm bulunması olduğunu belirterek, pazarın doğrudan belediye bünyesinde faaliyet göstermesi gerektiğini savundu.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifinin (UPEK) esnafı gerçek anlamda temsil etmediğini öne süren Çelik, pazarın mevcut yapısının hem belediyeyi hem de esnafı zor durumda bırakabilecek üçüncü kişi ve kurumlar nedeniyle sorunlu hale geldiğini iddia etti.

Esnaf Fatih Ülker de pazarın kapatılmasının kent esnafına zarar verdiğini belirterek, Ulus Pazarı'nın yeniden açılmasını talep etti.

Öte yandan, Ulus Pazarı'nın bulunduğu yaklaşık 16 bin metrekarelik alanın, Edirne Belediyesi Personel AŞ'nin borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildiği öğrenildi. Ulus Pazarı'nın geçen haftadan itibaren kurulmasına izin verilmediği belirtildi.