Edirne'deki Gölet Kurudu: Kuraklık Hayvancılığı Etkiliyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Yağcılı köyünde bulunan gölet kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kurudu. Hayvancılık ve tarımı olumsuz etkileyen bu durum, bölgedeki su kaynaklarında ciddi düşüşlere yol açtı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklar sebebiyle kurudu.

Son yılların sıcak ve en kurak yaz mevsiminin yaşandığı kentte su kaynaklarının seviyesinde ciddi düşüşler görülüyor.

Yağcılı köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletteki su seviyesi, yeterli yağışın olmaması ve sıcaklar nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı.

Kuraklık, aşırı sıcaklık sebepli buharlaşma ve besleyen küçük su kaynaklarının da çekilmesiyle gölet tamamen kurudu.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında çatlaklar oluştu, bir bölümü sazlıklarla kaplandı.

Köyde alternatif kaynak oluşturmak için yapılan diğer göletteki su rezervi de bitme noktasına geldi.

"Bu göletler, bizim can damarımız"

Üretici Celal Akçın, AA muhabirine kuraklığın tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle hayvanların göletten faydalanamadıklarını belirten Akçın, şunları kaydetti:

"Bu göletler, bizim can damarımız. Devletimiz, bu göletleri hayvanların sulanması için yaptı ancak kuraklık nedeniyle gölette su kalmadı. Tankerlerle su taşıyıp hayvanlarımızı sulamaya çalışıyoruz. Özellikle 2 yıldır çok kurak. Tarımsal üretim etkilendi, buğday ve ayçiçeği verimleri düştü. Aynı zamanda olumsuz şartlardan dolayı hayvancılık da etkileniyor."

Kuraklık, bölgede sadece Yağcılı Göleti'ni etkilemedi.

Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durdu. Küçükdöllük köyündeki gölet kurudu, Keramettin, Korucu ve Demirhanlı köylerindeki göletlerin su seviyesi de ciddi oranda azaldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
