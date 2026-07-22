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Edirne'de yıldırım düşen ağacın altındaki 30 koyun öldü

Edirne'de yıldırım düşen ağacın altındaki 30 koyun öldü
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde sağanak yağışta ağaca yıldırım düşmesi sonucu altında sığınan 30 koyun öldü. Sahibinin zararı 750 bin lira olarak belirtildi.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yıldırım düşen ağacın altındaki 30 koyun öldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirköy kırsalında meydana geldi. Sahibi tarafından kırsalda otlatılan 30 koyun, etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca düşen yıldırım nedeniyle altında bulunan 30 koyun öldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından koyunlar açılan çukura gömüldü. Koyunların sahibi yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, zararının yaklaşık 750 bin lira olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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