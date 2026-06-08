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Edirne'de yeni mahsul arpanın kilogramı 12 lira 50 kuruştan satıldı

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Edirne Ticaret Borsasında hasat sezonunun ilk arpası, kilogramı 12 lira 50 kuruştan satıldı. 7,5 ton arpa alıcı bulurken, üreticiye plaket ve mazot hediye edildi.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul arpanın kilogramı 12 lira 50 kuruştan alıcı buldu.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk arpası, Adem Atabay tarafından borsaya getirildi.

Atabay'a ait 7,5 ton arpa, kilogramı 12 lira 50 kuruştan satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Atabay'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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