Haberler

Edirne'de asayiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de çevrimiçi oyun hesabı satarken, kuyumcuya emanet bıraktığı altınları alamayan ve maaş hesabını taşımak isterken dolandırılan üç kişi polise şikayette bulundu.

Edirne'de çevrimiçi bilgisayar oyunu hesabını satmak isterken dolandırılan kişi şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.D. oyun hesabını satmak için F.M. ile iletişime geçti.

E.D, satış işleminde doğrulama yapması için şüphelinin hesabına 16 bin 875 lira gönderdi ancak bir dönüş alamadı.

E.D. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Emanet ziynet eşyası şikayeti

Edirne'de bir kişi kuyumcuya emanet verdiği ziynet eşyasını alamadığı iddiasıyla şikayette bulundu.

N.B, Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuya yaklaşık 300 bin liralık ziynet eşyası verdi.

Altınlarını geri alamayan N.B. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Maaş hesabını taşımak isterken dolandırıldı

Edirne'de kredi vaadiyle maaş hesabını taşımak isterken dolandırılan kişi polise şikayette bulundu.

Kendini banka yetkilisi olarak tanıtan şüpheli S.H'ye maaş hesabını kendi bankasına taşırsa kredi verileceğini belirtti.

Telefonuna gelen şifreleri şüpheliyle paylaşan S.H. hesabından 76 bin lira çekildiğini fark etti.

Polis merkezine giden S.H. şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı