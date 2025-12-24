Edirne'de hayvancılığa suni mera desteği

Edirne'nin köylerinde suni mera alanları genişletiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde suni mera alanı 600 dekara çıkarıldı.

Altılı karışım mera otu tohumu ekimi yapılan Taptık köyünde yürütülen mera ekim çalışmalarına Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, proje kapsamında bu yıl 600 dekar suni mera alanı oluşturulduğunu belirtti.

Tahsis edilen suni mera alanında, Bakanlığın katkılarıyla yürütülen proje kapsamında 8 ton gübre, 4 ton yulaf tohumu ve 2 ton altılı karışım mera otu tohumu kullanılacağını aktaran Köse, "Proje ile mera alanlarının verimliliğinin artırılması, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.