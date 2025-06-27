Edirne'de Spor Etkinlikleri Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü İçin Düzenlendi

Edirne'de TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan ve İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Edirne Şubesi işbirliğinde Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında öğrencilerin katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz çocuklarla spor yaptı ve sohbet etti.

Yeşilay gönüllüleri ise katılımcıları bağımlılıklarla mücadeleye yönelik bilgilendirdi.