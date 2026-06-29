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Edirne'de 200 Dekar Tarım Arazisi Yangında Zarar Gördü

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarla büyüyen yangında 200 dekar tarım arazisi kül oldu.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkıp, geniş alana yayılan yangında 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Lalapaşa ilçesine bağlı Bağlık mevkisindeki otluk alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek buğday ve kanola ekili alanlara sıçradı. İhbarla bölgeye Lalapaşa ve Edirne itfaiye ekipleri ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler de yangına iş makineleri ve su tankerleriyle müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken; 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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