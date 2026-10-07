Edirne'de Osmanlı Türkçesi eğitimi ve 29 Ekim futbol turnuvası düzenlenecek

Edirne'de Osmanlı Türkçesi eğitimi ve 29 Ekim futbol turnuvası düzenlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mimar Sinan Genç Ofis'te Osmanlı Türkçesi Dil Eğitimi düzenleyecek; eğitim 15 Ekim 2026'da başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 2016 doğumlu sporculara yönelik futbol turnuvası 25-26 Ekim'de yapılacak.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Osmanlı Türkçesi Dil Eğitimi" gerçekleştirilecek.
Mimar Sinan Genç Ofis'te düzenlenecek eğitim, Osmanlı Türkçesine ilgi duyan gençlerin dil bilgilerini geliştirmeyi ve tarihi metinleri okuyabilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Program, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemleri Mimar Sinan Genç Ofis'ten alınabilecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası Edirne'de düzenlenecek
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlenecek.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2016 doğumlu sporcuların katılacağı turnuva, 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Genç sporcuların mücadele edeceği turnuvaya katılmak isteyen kulüpler, başvurularını 16 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecek.
Turnuvaya ilişkin başvuru ve detaylı bilgilere Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.