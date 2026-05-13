Edirne'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent merkezindeki işletmelerde etiket ve haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi.

Tahmis Meydanı ve Çilingirler Caddesi'nde yapılan denetimlerde ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile şekerleme ürünlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Denetimlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, faturalar incelenip etiket kontrolleri yapıldı.

Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde ise fiyat listeleri ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

Fiyat etiketi ve fiyat listesi bulunmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne merkez ve ilçelerinde mayıs ayı içerisinde 178 iş yerinde sürdürülen denetimlerde 1525 ürünün incelendiği bildirildi.

Açıklamada, incelemeler sonucu 44 üründe aykırılık tespit edildiği ve ilgili işletmeler hakkında idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında ise 44 firmada inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, fahiş fiyat saptanan 6 firma ve 10 ürün hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulduğu belirtildi.