Edirne'de Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu büyük maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki bir kereste fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kontrol altına alınan yangın sonrası itfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İpsala Kaymakamlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Paşaköy'ümüzde bir kereste fabrikasının yağ tankından çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. İpsala ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Geçmiş olsunö ifadeleri kullanıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
