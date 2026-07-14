Kapıkule Sınır Kapısı çevresindeki işletmelerde denetim yapıldı

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında işletmelerdeki fiyat etiketleri, fiyat listelerinin görünürlüğü ve uygulamaların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Açıklamada, denetimlerin özellikle yaz döneminde kente gelen gurbetçi vatandaşlar ile diğer tüketicilerin haklarının korunması, haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi ve güvenilir alışveriş ortamının sağlanması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.