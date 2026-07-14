Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı çevresindeki işletmelerde denetim yapıldı

Kapıkule Sınır Kapısı çevresindeki işletmelerde denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı çevresindeki işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaparak tüketici haklarını korumayı amaçladı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında işletmelerdeki fiyat etiketleri, fiyat listelerinin görünürlüğü ve uygulamaların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Açıklamada, denetimlerin özellikle yaz döneminde kente gelen gurbetçi vatandaşlar ile diğer tüketicilerin haklarının korunması, haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi ve güvenilir alışveriş ortamının sağlanması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?

İlk kavga çıktı! Hayatı değiştiren uygulama huyumuzu değiştiremedi
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti