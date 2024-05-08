Edirne'de içme suyu ve sulama hattı çalışmaları tamamlandı
Edirne İl Özel İdaresi tarafından Lalapaşa Hacıdanişment ve Havsa Habiller köylerinde gerçekleştirilen içme suyu ve sulama hattı çalışmaları tamamlandı. Lalapaşa Hacıdanişment köyüne yapılan içme suyu şebeke çalışmalarıyla köy halkı sağlıklı içme suyuna kavuştu. Havsa Habiller köyünde ise Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı yapım çalışmaları tamamlandı.
Edirne'de yatırım programı kapsamında Lalapaşa Hacıdanişment ve Havsa Habiller köylerinde içme suyu ve sulama hattı çalışmaları tamamlandı.
Edirne İl Özel İdaresince yapılan açıklamada, 2024 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Lalapaşa Hacıdanişment köyü için yapılan içme suyu şebeke çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, köy halkının sağlıklı içme suyuna kavuştuğu vurgulandı.
Havsa Habiller köyü için planlanan Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı yapım çalışmalarının da tamamlandığı ifade edildi.