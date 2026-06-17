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İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'den hayvancılık ve et üretim tesislerine ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'den hayvancılık ve et üretim tesislerine ziyaret
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Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, kentteki hayvancılık işletmeleri ve et üretim tesislerini ziyaret ederek üretim süreçleri, biyogüvenlik tedbirleri ve kırsal kalkınma destekleri hakkında incelemelerde bulundu.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, kent genelinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ile et üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl genelindeki işletmelerde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Köse, süt ve besi sığırcılığı üretimi, damızlık hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı uygulamaları, biyogüvenlik tedbirleri ve üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Ziyaretler kapsamında işletmelerde kullanılan teknolojik sistemler, robot sağım uygulamaları, bakım ve besleme faaliyetleri ile Kurban Bayramı dönemlerinde hizmet veren geçici kesim alanları da değerlendirildi.

Köse, bazı işletmelerde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alırken, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan kırsal kalkınma destekleri konusunda üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Damızlık hayvan üretimi yapılan işletmelerde ithal edilen düvelerin yetiştirilmesi, tohumlanması ve gebe olarak yetiştiricilere sunulmasına yönelik çalışmalar hakkında da incelemelerde bulunuldu.

Et işleme tesislerinde ise üretim süreçleri, gıda güvenilirliği uygulamaları ve tüketicilere sunulan ürünlerin hazırlanma aşamaları değerlendirildi.

Köse, üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelerin kent ve ülke ekonomisi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, üreticilerin yanında olmaya ve saha ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
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