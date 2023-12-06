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Edirne'de Gıda Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi

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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ürün etiketleri ve üretim uygunluğu kontrol edildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri market ve gıda satış noktalarında kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürün etiketleri ve ürünlerin üretim uygunluğu kontrol edildi, üzere bazı ürünlerden kontrol amacıyla numune alındı.

Dünya Engeliler Günü

İpsala'da, Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki programda engelli bireyler, üniforma giyip askeri personelle zaman geçirdi.

Programa katılan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sevgiyle tüm engellerin aşıldığını belirtti.

Anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Kaymakam Sevgili, "Gençlerimiz bir günlük askerlik hizmetlerini yapmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Sevgi varsa engel yoktur." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantılarının 3. birleşimi Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Yunus Sezer'in komisyonlarda görüşülmesini önerdiği konuların görüşüldüğü toplantıda, değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Batı seminere katıldı

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Şahika Erkurt Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, seminerde öğrencilere teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığıyla sağlıklı yaşam konuları hakkında bilgiler verildi.

Kaymakam Batı, öğrencilerle sohbet edip bağımlılıklarla ilgili dikkatli olmalarını istedi.

Seminer sonrasında öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Servis araçları denetlendi

Havsa'da servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havsa Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede taşımalı eğitim kapsamın hizmet veren okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan'ın da katıldığı denetimde servis araçlarının ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara uyup uymadığı kontrol edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hisarcık Edirne Engelliler Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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