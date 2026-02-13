Haberler

Edirne'de Genç Çiftlerden Huzurevi Ziyareti

Güncelleme:
Edirne'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan "evlilik kredisi" desteğinden yararlanan genç çiftler, huzurevi sakinleriyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Programda temsili kına gecesi organize edilirken, gençler ve huzurevi sakinleri birlikte eğlendi. Nişanlı çiftler ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek sohbet etti, müzik eşliğinde dans etti. Temsili kına organizasyonu renkli görüntülere sahne oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Gençlerin Desteklenmesi" Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, fondan yararlanarak evlilik hazırlığı yapan çiftlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılında Bakanlık tarafından evlenecek gençlere maddi destek sağlamak amacıyla "evlilik kredisi" uygulamasının başlatıldığını anımsattı.

Krediden faydalanan gençlerle yıl boyunca çeşitli sosyal etkinliklerde buluştuklarını belirten Tohumcu, "Gençlerimizin bu süreci daha güçlü ve mutlu şekilde geçirmelerini önemsiyoruz. Bugün de hem krediden yararlanan çiftlerimizle bir araya gelmek hem de nişanlı bir gencimize temsili kına organizasyonu düzenleyerek mutluluklarına ortak olmak istedik." dedi.

Tohumcu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kurum personeli ve huzurevi sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
