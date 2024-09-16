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Edirne'de Erkenci Çeltik Hasadı Başladı, Sulama Sorunları Gündemde

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklık nedeniyle çeltik üretiminde sorunlar yaşandığını bildirdi. Dönüşümlü sulama sistemine geçildiğini ve üreticilerin mağdur olmaması için tedbirler alındığını ifade etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, erkenci çeşit çeltiklerde hasadın başladığını söyledi.

Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle çeltik üretiminde zaman zaman sorunlar yaşandığını ifade etti.

Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesinin düşmesi nedeniyle dönüşümlü sulama yapmak zorunda kalındığını hatırlatan Arabacı, "En büyük sıkıntı Tunca Nehri'nde oldu. Tunca'dan sulanan çeltiklerde üreticiler yaklaşık 2 ay sorun yaşadı. Bu süreçte Vali Yunus Sezer başkanlığında bir toplantı yapıldı ve dönüşümlü sulamaya geçildi. Üreticilerin mağdur olmaması için ortak bir çalışma yapıldı. En azından üreticilere can suyu verildi." dedi.

Arabacı, Valilik öncülüğünde alınan tedbirlerin büyük sıkıntıların yaşanmasını engellediğini dile getirdi.

Çeltik verimiyle ilgili rakamların hasat sezonu ilerledikçe ortaya çıkacağını belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Genel sonuca baktığımızda dönüşümlü sistemle üreticilerin çeltiklerini sulamalarını sağladık. Hasat dönemine kadar bu süreci yürüttük. Zarar görecek alanlar muhakkak olacaktır ancak bu alanlar azınlıkta kalıyor.

Meriç ve Tunca'da sulama anlamında sıkıntılar yaşandı. Hasat yeni başladı, önümüzdeki hafta birçok yerde yoğun şekilde olacaktır. Verim açısından daha net rakamları o zaman konuşabiliriz. İnşallah üreticimiz hasadını sorunsuz bir şekilde yapar."

Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan çeltik fiyatlarının da beklentinin altında kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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