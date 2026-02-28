Haberler

Edirne'de domates yüklü TIR alev alev yandı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR ve içindeki domatesler tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi. TIR'ın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'dan aldığı domatesleri Sırbistan'a götüren M.B. yönetimindeki 34 KZS 643 çekici ve 33 AJH 331 dorse plakalı TIR, akşak saatlerin seyir halindeyken Uzunköprü-Havsa kara yolu Çukurköy yakınlarında bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. TIR'dan yükselen alevleri fark eden M.B., aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede çekici ve dorseyi sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu TIR ve dorsesinde yüklü domatesler tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. TIR'ın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
'Barışa yakınız' dedi, saatler sonra saldırı başladı! Umman Dışişleri Bakanı'ndan hayal kırıklığı mesajı

"Barışa yakınız" dedikten saatler sonra saldırı başladı
İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor

Trump'ın beklediği olmadı! Sokaklara dökülmeye başladılar