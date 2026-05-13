Edirne'de çiftçilere 60 bin karpuz fidesi dağıtıldı

Edirne'de, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında çiftçilere 60 bin aşılı karpuz fidesi dağıtıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, Edirne çiftçisinin çok bilinçli ekim yaptığını belirtti.

Edirne'nin tam bir tarım şehri olduğunu dile getiren Subaşı, "Çiftçimiz yetiştirdiği ürünlerde iyi hesap yapabilen, iklim koşullarıyla da mücadele edebilmektedir. Ama yeniliklere de açık olmak zorundayız. Bilimim gerektirdiği gibi hareket etmek güzel ve karlı sonuçlar elde edebilmek açısından çok önemlidir." dedi.

Kentin çeltik üretiminde Türkiye'de ilk sırada geldiğini dile getiren Subaşı, çiftçileri karpuz üretimine de teşvik etmek istediklerini söyledi.

63 çiftçiye 60 bin aşılı karpuz fidesi

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de tarım arazilerinin verimli kullanılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Edirne'de geçen yıl 24 bin ton karpuz üretildiğini bildiren Köse, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında Edirne Merkez, İpsala ve Meriç ilçelerimizde 63 üreticimize, toplam 210 dekarlık alanda dikilmek üzere 60 bin aşılı karpuz fidesi teslim edilecektir. Toplam bütçesi 2 milyon lira olan projemizin yüzde 50'si çiftçi katkısı, yüzde 50'si ise bakanlığımız bütçesinden hibe olarak karşılanmıştır. Proje sonucunda yaklaşık 1050 ton karpuz üretimi gerçekleşmesini bekliyoruz."

Konuşmaların ardından üreticilere karpuz fidesi dağıtıldı.