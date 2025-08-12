Edirne'de Başarılı Hayvancılık İşletmesine Ödül

İpsala'ya bağlı Kumdere köyünde faaliyet gösteren Bülent Erdoğdu'ya ait büyükbaş hayvan işletmesi, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Başarılı İşletme" ödülüne layık görüldü.

Hayvancılık alanında örnek teşkil eden işletme hijyen, hayvan refahı, üretim kalitesi ve sürdürülebilirlik kriterlerinde gösterdiği yüksek performans sayesinde ödüle hak kazandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Erdoğdu'ya belgesini takdim etti.

Erdoğdu, yıllardır işini layıkıyla yaptığını belirterek, ödülün köye ve kendilerine gurur verdiğini kaydetti.

Köken'den TÜ'ye ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Köken, ziyarette okulun idarecileriyle sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üniversite tercihlerinde öğrencilerin son günlere yaklaştığını belirten Köken, "Yurdu olan, ulaşımı uygun yüksekokulumuzu değerlendirmenizi tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Asfalt çalışmaları sürüyor

Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Harmanlı köyünde Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Köken, "Maden şirketlerinin köy içerisinden geçmesini baypas edecek çevre yolu stabilize çalışması devam ediyor. Bu yolun bitmesi köy içinde oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçecek." ifadelerini kullandı.