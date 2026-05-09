Edirne'de 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 950 bin lira değerinde sahte sıvı deterjan ve ham maddesi ele geçirildi. A.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A'nın evinde ve deposunda arama yaptı.

Aramada, çeşitli cins ve markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1 bin 445 litre sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.

A.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
