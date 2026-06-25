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Uzunköprü'de 25 Kaçak Göçmen Yakalandı

Uzunköprü'de 25 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, hudut birliklerince düzenlenen denetimlerde yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

Hudut birliklerince Gemici köyü ve Eskiköy kırsalında yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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