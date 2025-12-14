Haberler

ECOWAS, Benin'deki darbe girişimi ve bölgedeki sorunlar gündemiyle toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) zirvesinde Benin'deki darbe girişimi ve bölgedeki güvenlik sorunları ele alındı. ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, demokrasi ve istikrarın korunmasında bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Benin'deki başarısız darbe girişimi ve bölgedeki diğer sorunları ele almak üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

"68. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için toplanan ECOWAS ülkelerinin liderleri, Benin'de 7 Aralık'taki darbe girişimi ve güvenlik de dahil olmak üzere bölgedeki diğer sorunları ele aldı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, açılışta yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmelerin ECOWAS'ın dayanışma ve entegrasyon ruhunu somut şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Touray, bölgede son haftalarda yaşanan olayların demokrasi ve istikrarın korunmasında bölgesel işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Gine-Bissau'da barışçıl ve şeffaf seçimlerin askeri müdahaleyle sekteye uğratıldığını hatırlatan Touray, ECOWAS liderlerinin bu duruma ölçülü ancak etkili bir şekilde karşılık verdiğini, alınan hızlı kararların bölgedeki demokratik değerlere bağlılığın göstergesi olduğunu söyledi.

Touray, Benin'de 7 Aralık'taki başarısız darbe girişimine de değinerek "ECOWAS, Nijerya öncülüğünde kararlı bir tutum sergiledi. ECOWAS, hem ahlaki hem de askeri gücünü seferber ederek Benin'de ve dolayısıyla bölgede demokrasiyi güvence altına aldı." dedi.

Omar Touray, ayrıca zirvede güvenlik sorunlarının yanı sıra ekonomik entegrasyon, terörle mücadele, anayasal düzenin korunması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gibi başlıkların da ele alınacağını ifade etti.

Sahel bölgesinde artan terör ve şiddet yanlısı aşırıcılığa işaret eden Touray, bu durumun, ECOWAS ülkelerinin kalkınma hedefleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
title