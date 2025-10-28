Haberler

Ebubekir Şahin'den Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'a Ziyaret

Güncelleme:
Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ı ziyaret ederek, ülkenin haberleşme hedefleri, fiberleşme ve 5G dönüşümü konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ı ziyaret etti.

Sayan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Türk Telekom CEO'su olarak göreve başlayan uzun yıllar başta RTÜK olmak üzere birçok alanda beraber mesai yaptığımız değerli dostum Sayın Ebubekir Şahin'i ağırladım. Ülkemizin haberleşme hedeflerini, fiberleşmenin önemini ve 5G dönüşüm sürecini ele aldığımız görüşme, oldukça verimli geçti. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Sayın Şahin'e yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

