EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla bu yıl 25'incisini düzenlediği EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, törendeki konuşmasında, yazılı, görsel ve dijital basının kamuoyunu doğru bilgilendirme ve olayları doğru şekilde aktarma görevi bulunduğunu söyledi.

Dijital basında dezenformasyonun fazlaca olduğunu ifade eden Yorgancılar, "Haberlerin hangisine inanmayacağımızı, bugün yazılan bir haberin 2 saat sonra yazan kişi tarafından silindiğini, bugün ortaya konan bir haberin gerçeklerle alakasının olmadığını sürekli yaşıyoruz." dedi.

Yorgancılar, yazılı basına göre dijital basında dezenformasyonun çok fazla yaşandığına dikkati çekti.

Yazılı basının dijital basına göre sorumluluğu bulunduğuna ve bir kurumu temsil ettiğine değinen Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Dijital basın kendisini temsil ediyor. Dijital basın bugün yazdığı haberi yanlışmış diyerek yarın silebilmeye imkan sağlayan bir ortam. Bu ülkede güzel şeyler de oluyor. Haberleri açın, bir tane olumlu haber yok. Hangi haber kanalını açarsak açalım olumsuz haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Haberleri izlerken 'Acaba bu ülkelerde güzel şeyler yapılmıyor mu?' diye sorgulamadan olmuyor. 'Güzel şeyler karşılığını okuyucuda, izleyicide bulmuyor mu?' diye de soru işareti var aklımda ama vazgeçmeyeceğiz bir şey var. Doğruları her ortamda yazmaya, söylemeye devam edeceksiniz. Bu gazeteciliğin olmazsa olmaz birinci şartı ama yazarken bunu mutlaka araştırıp tarafları doğru bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum."

İGC Başkanı Dilek Gappi de gazeteciliğin önemine değinerek, basın mensuplarının yaşadığı sorunları anlattı.

AA muhabiri Alakuş'a ödül

Yarışmada Ekonomi gazetesi muhabiri Duygu Göksu, "Ege'nin limanları yatırım bekliyor" haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü'nü kazandı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, "Orkinos ihracatı 40 milyon dolar döviz getirdi" haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Mansiyon Ödülü'nü elde etti.

TRT muhabiri Bülent Güler, "Avrupa'nın itfaiye araçları Türkiye'den" haberiyle EBSO Sanayi Özel Ödülü'nü hak etti.

Yorgancılar ve Gappi, kazananlara ödüllerini verdi.