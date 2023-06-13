Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı

Dolandırıcılık şikayeti üzerine gözaltına alınan iş insanı Uğur Akkuş, müştekinin zararını gidermesi üzerine serbest bırakıldı. Akkuş'un, Şişli'deki ofisinde 500 bin dolarını kripto paraya çevirmek için veren Ömer A'nın parasını alıp kaybolduğu iddia ediliyor.