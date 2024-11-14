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Eber Gölü'ndeki Yangınlar Çevre Felaketine Neden Oldu

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Eber Gölü'nde çıkan yangınlar, 60 kilometrekarelik bir alanı etkileyerek çevresel felakete yol açtı. Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia ediliyor ve göle girişler yasaklandı. Yetkililer, insan sağlığı ve yerel ekonomiye ciddi zararın oluştuğunu belirtti.

Eber Gölü'ndeki yangınlar çevre felaketine sebep oldu

Gölde çıkan yangınlar hayvanlarla birlikte insanları olumsuz etkilerken, yangından yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alan etkilendi

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde yaşanan yangınların yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alanı etkilediği, göl ve çevresinde adeta çevre felaketine sebep olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar ile birlikte Konya sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde son 1 ayda çok sayıda yangın çıktı. Gölün özellikle kuruyan bölümlerindeki kamışların alev aldığı yangınlar günlerce sürerken, yangınlar havadan yapılan müdahaleler ile söndürüldü. Yapılan incelemeler sonrasında yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı yönünde verilere ulaşılırken, Afyonkarahisar Valiliği göle giriş ve çıkışları süresiz olarak yasakladı.

Eber Gölü Alan Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, yaşanan felaketle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ateş, "Son 15 günde Eber Gölü'nde çıkan yangınlarda çevresel bir felaketi yaşadık. İnsan sağlığı yönünden, milli ekonomik yönden çok fazla zarar gördük. Yangınlarda en fazlada hayvanlar zarar gördü. Yangınlardaki dumandan dolayı insan sağlığı da zarar gördü. Bolvadin ilçesine bağlı Dereköy ve Ortaköy bölgelerinde çıkan yangınlarda tahminen 50-60 kilometrekarelik bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Göl çevresindeki alana baktığımız da ise çevre felaketi gözükmektedir. Bu yangınlar neden oldu ve kim yaktı sorusundan ziyade ilk sorumuzun gölün suyuna ne oldu? Gölde su olsaydı bu yangınla olmazdı" dedi.

Öte yandan, çıkan yangınlardan dolayı Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar hava kirliliğinden dolayı zarar gördü.

Eber Gölü'ndeki Yangınlar Çevre Felaketine Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Güncel
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