Bakan Işıkhan: "E-Devlet Kapısı'nın En Çok Kullanılan Uygulamaları Sgk Hizmetleri Oldu"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından e-Devlet üzerinden SGK hizmetlerinin kullanım rakamlarını açıkladı. Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"Dijitalleşme sayesinde kapasitemizi güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmetler sunuyoruz. e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. 288 milyondan fazla tıklanma ile en fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık."

Kaynak: ANKA