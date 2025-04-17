Düzce'den kısa kısa

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Düzce'de 23 Nisan TBMM Kupası Yüzme Şenlikleri Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap yarışları sona erdi.

Düzce'de 23 Nisan TBMM Kupası Yüzme Şenlikleri Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap yarışları sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İl Spor Etkinlikleri çerçevesinde Düzce Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara 215 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda başarılı olan sporculara madalyalarını Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti.

Tiyatro yarışması sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gençlik merkezleri aracılığıyla düzenlenen tiyatro yarışmasında, liselerin tiyatro ekipleri yazdıkları senaryolarla sahne aldı.

Jüri üyeliklerini sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, tiyatro eğitmeni ve oyuncusu Nuri Kaya ile tiyatro oyuncusu Orhan Sarı'nın yaptığı yarışmaya, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Düzce Fen Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinin tiyatro ekipleri katıldı.

Düzce Fen Lisesi tiyatro ekibi, yarışmada birinci oldu.

Bisiklet yarışları gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı mahalli bisiklet müsabakaları yapıldı.

Kuzey çevre yolunda yapılan yarışlara, 135 sporcu katılım sağladı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

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Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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