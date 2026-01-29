Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bu arada, Düzce Valisi Mehmet Makas, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Makas, gazetecilere, Düzce-Kaynaşlı sınırında strafor üretimi yapılan fabrikada saat 20.45 sularında elektrik trafosundan çıktığı değerlendirilen yangının başladığını belirtti.

An itibarıyla strafor dolu depoların yandığını bildiren Vali Makas, "Fabrika 24 saat esaslı çalışıyor. Şu an vardiyada 3 kişi var ama o 3 kişi de sağ salim kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla fabrikayı terk ettiler." dedi.

Vali Makas, Düzce, Sakarya ve Bolu'dan takviye alarak yangına müdahale ettiklerini, ekiplerin alevlerin çevredeki iş yerlerine sirayet etmemesi için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Straforun yanıcı olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle müdahalenin zorlu olduğunu anlatan Makas, "Sıçramasını engellersek bizim için büyük başarı, yoksa malzemenin bir kısmı yanacak, yanmadıktan sonra tam müdahale imkanımız yok. Biz sadece etrafında soğutma yapacağız ve kalan kısmını kurtarmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun, sevindirici nokta can kaybı ve yaralımızın olmaması." ifadelerini kullandı.