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Düzce'de 'Kampüse Hoş Geldin' Etkinlikleri Başladı

Düzce'de 'Kampüse Hoş Geldin' Etkinlikleri Başladı
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Düzce Üniversitesi'nde üniversite öğrencileri için düzenlenen 'Kampüse Hoş Geldin' etkinlikleri, çeşitli spor aktiviteleriyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı etkinlikleri ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Düzce'de üniversite öğrencileri için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Düzce Üniversitesi (DÜ) kampüsünde düzenlenen birbirinden farklı spor etkinlikleriyle keyifli zaman geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrenci topluluklarının standını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle tanışıp onların istek ve önerilerini dinleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerde dart, denge oyunu, zeka oyunları, basketbol, tenis, masa tenisi, curling, bilek güreşi, okçuluk gibi etkinlikler ve sürpriz aktiviteler yer alıyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Düzce Üniversitesi Etkinlikler İsa Yazıcı Gençlik Eğitim Güncel Spor

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