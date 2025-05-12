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Düzce'de Engelliler Haftası'nda Açık Hava Spor Etkinlikleri

Düzce'de Engelliler Haftası'nda Açık Hava Spor Etkinlikleri
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Düzce'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel bireylere yönelik açık havada spor etkinlikleri düzenlendi. Yaklaşık 450 özel eğitim öğrencisi, çeşitli sportif aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Düzce'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel bireylere yönelik açık havada spor etkinlikleri yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Nurettin Zafer Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte alana, açık hava ve masa tenisi kortları, yüz boyama stantları ve çeşitli sportif faaliyet parkurları kuruldu.

Kentteki 5 özel eğitim okulunda öğrenim gören özel bireyler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi, yüz boyama etkinliklerine katılıp sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hamit Sakal, gazetecilere, hafta kapsamında özel öğrencilere yönelik spor etkinliği yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 450 öğrenciye 20 spor uzmanı ve 20 gönüllü gençlik liderimizle güzel bir etkinlik yapmak için uğraşıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Şura Şengül, "Engelliler Haftası etkinliğine geldik. Burada futbol, voleybol, masa tenisi ve oyunlar oynanıyor. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Berfin Tanrıverdi ise öğretmenleriyle etkinliğe geldiğini aktararak, "Biz çok eğleniyoruz, umarım herkes eğleniyordur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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