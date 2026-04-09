8 milyonluk siber dolandırıcılık: 3 tutuklama

Düzce'de 'geri ödemesiz yüksek meblağlı hibe ve kredi' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç çetesi düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı.

DÜZCE'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'Yurt dışından geri ödemesiz yüksek meblalı hibe ve kredi' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç çetesi çökertildi. Bir aylık hesap hareketleri 8 milyon TL'yi bulan çete üyesi 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Düzce'de oturan F.S., bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisiyle iletişime geçen kişiler tarafından, 'Yurt dışından geri ödemesiz yüksek meblağlı hibe ve kredi' vaadiyle kandırıldı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN numaralarına toplamda 1 milyon 58 bin 400 TL yatıran F.S., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takip, dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. 23 Şubat 2026 tarihinde başlatılan 'Takipli Siber Faaliyet' kapsamında, organize bir şekilde vatandaşları dolandıran kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Jandarma siber suçlarla mücadele ekiplerinin banka hesapları ve iletişim trafiği üzerinde yaptığı incelemede, şüphelilerin suç işlemek amacıyla 7 ayrı banka hesabı kullandığı belirlendi. Kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda, bu hesaplarda sadece bir ay içerisinde toplam 8 milyon TL tutarında para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik, Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde; E.Ş. (56), H.S.K (47), V.E. (44), B.N.A. (26) ve E.Y. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan 5 adet cep telefonuna el konuldu. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Düzce Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y. tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
