Düzce'de 150 Motosikletli Gençlik Bayramı İçin Tura Çıktı

Düzce'de 150 Motosikletli Gençlik Bayramı İçin Tura Çıktı
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Düzce'de 150 motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosiklet turu yaptı. Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tur, Düzce'nin tanıtımına katkıda bulunmayı ve motosiklet güvenliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Düzce'de 150 motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosiklet turu yaptı.

Kentteki motosiklet kulüpleriyle düzenlenen "Gençlik Haftası Motosiklet Turu", Valilik önünden başladı.

Vali Selçuk Aslan'ın da katılımıyla Kuyumcuzade Bulvarı'ndan D-100 kara yoluna bağlanılarak Gölyaka Kültür Park'a ulaşıldı. Burada verilen kısa molanın ardından Efteni Gölü çevresini dolaşan motosiklet tutkunları, tekrar Valilik binası önüne geldi.

Vali Aslan, AA muhabirine, "Bu turdan muradımız, hem ilimizin tanıtımına katkı sağlamak hem de İçişleri Bakanlığımızın yeni başlattığı 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası çerçevesinde, hemşehrilerimize farkındalık oluşturmak." dedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Aslan, "Vatandaşlarımızı dikkatli ve duyarlı araç kullanmaya davet ediyoruz. Özellikle motosiklet kullanıcılarının kask ve koruyucu ekipmanlarıyla yola çıkmaları çağrımızı yineliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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