Düzce'de 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

Düzce'de 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' temasıyla düzenlenen 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu hakkında bilgi verdi. 789 bisikletli, Düzce sokaklarında pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldi.

Düzce'de "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anıtpark Meydanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından 81 ilde gerçekleştirilen bisiklet turuna ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Bisiklet turu hakkında bilgi veren Aslan, "Bisiklet turu için 789 kayıt gerçekleşti. Yaklaşık 1 saatlik bir güzergahta güzel şehrimiz Düzce'mizin sokaklarında 789 bisikletlimizle şehir turu yapacağız. Sağlıklı yaşama, bedensel hareketliliğe, bağımlılık yapan alışkanlıklardan uzak durmaya farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin en genç ili Düzce, bisiklet kullanımının Türkiye genelinde en yaygın olduğu ikinci şehir. Bu noktada zaten yaygın olan bisiklet kullanım alışkanlığını daha da teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından bisikletliler, Soğancı mevkisindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kadar pedal çevirdi.

Burada yapılan çekilişle etkinliğe katılanlara bisiklet, kask, forma, top başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte bisikletlerle yapılan akrobatik gösteriler de ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz da Türkiye genelinde düzenlenen etkinliğin, insanları spora teşvik etmek, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
SGK Başuzmanı Karakaş, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.