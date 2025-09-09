Düzce Belediyesi'nden Okula Merhaba Şenliği

Düzce Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılını "Okula Merhaba Şenliği" ile karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Yeşil Vadi'deki "Okula Merhaba Şenliği"nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklara patlamış mısır, balon, şeker ikram edildi.

Çocuk Üniversitesi'nin yüz boyama ve sürpriz aktiviteleri renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği sportif faaliyetlerle çocuklar eğlenirken, Düzce Bilim Merkezi'nin standında ise öğrenciler VR sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimledi.

Düzce'de spor salonlarına ilgi artıyor

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir ve Aziziye spor salonlarına ilgi sürüyor.

Vatandaşlar birbirinden farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde faydalanabiliyor.

Zayıflama amacıyla kardiyo bazlı fitness ve zumba derslerinin yanı sıra vücut şekillendirme ve form korumak amacıyla uygulanan pilates ve reformer sınıfları da belirli kontenjan çerçevesinde Düzcelilerin kullanımına sunuluyor.