Dursunbey'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Abdullah M.'ye ait kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi bölgesindeki Keresteciler Sitesi'nde Abdullah M'ye ait fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sebebiyle depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel