İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Cimbom'a Hollanda'da soğuk duş

Dursunbey'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Dursunbey'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Abdullah M.'ye ait kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi bölgesindeki Keresteciler Sitesi'nde Abdullah M'ye ait fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sebebiyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
img

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
img

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
img

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef

Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.