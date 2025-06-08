Dünyanın En Yüksek Köprüsü Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün İnşaatı Başladı

GUİYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde çalışan işçilerin portal vinçleri kaldırmaya ve asansörleri kurmaya başlamasıyla birlikte, dünyanın en yüksek köprüsü olacak Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün inşaatının 2025'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Guizhou Ulaştırma Yatırım Grubu'nun projesi olan asma köprünün yerden yüksekliği, tabliyeden nehir yüzeyine kadar 625 metre olarak öne çıkıyor.

1.420 metre açıklığa sahip 2.890 metrelik köprü, dağlık bir alanda inşa edilen dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliğini de taşıyor.