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Dev vinç gemisi "Saipem 7000" İstanbul Boğazı'na giriş yaptı

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Doğal gaz boru hattı döşemede kullanılan dev vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçiş sırasında boğaz transit gemi trafiğine kapatıldı.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik ediyor.

Kıyı Emniyeti'nden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev alıyor.

İstanbul Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Ayrıca, Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su alacak, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürecek.

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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