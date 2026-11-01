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Dünya Gazetesi ortağı Umut Güner'e fon soruşturmasında adli kontrol uygulandı

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Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi ortaklarından Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Hakimlik, Güner hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Güner, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan Güner, "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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