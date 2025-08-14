DTÖ'den Kadın Girişimciler için 50 Milyon Dolarlık Dijital Ekonomi Fonu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, kadın girişimcilerin dijital ticarette güçlenmesini hedefleyen 50 milyon dolarlık küresel fonu kamuoyuna duyurdu.

"Kadın İhracatçılar Dijital Ekonomi Fonu" (WEIDE) adlı girişim, DTÖ ile Uluslararası Ticaret Merkezi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

Program, gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcilere küresel değer zincirlerinde rekabet edebilmeleri için gerekli beceri, kaynak ve ağ desteği sağlamayı amaçlıyor.

Başkent Abuja'da düzenlenen bir programda konuşan DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, küresel ticaretin tek taraflı politikalar ve korumacılık nedeniyle "son derece zorlu bir dönemden geçtiğini" söyledi.

Okonjo-Iweala, Nijerya'da internet erişim oranının yüzde 45 olduğunu, bunun yüzde 67'lik küresel ortalamanın oldukça altında kaldığını belirtti.

"Bir ülke, kesintisiz elektrik ve güvenilir, uygun fiyatlı internet olmadan dijitalleşemez." diyen Okonjo-Iweala, kırsal bölgeleri internete bağlamak amacıyla başlatılan 2 milyar dolarlık fiber optik projesini olumlu karşıladığını, ancak elektrik altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Okonjo-Iweala, küresel ticaret hacminin 30,4 trilyon dolar olduğunu, dijital ticaretin ise en hızlı büyüyen alan haline geldiğini kaydederek Afrika'nın bu pastadan aldığı payın yüzde 1'in altında olduğuna dikkati çekti.

DTÖ Genel Direktörü, 2005'te 1 trilyon dolar olan dijital hizmet ihracatının bugün 4,25 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.