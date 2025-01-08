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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi ve muhabirleri tebrik etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksakal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aksakal, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oylayan Aksakal, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" adlı karesini seçti.

-"Bütün Anadolu Ajansı muhabirlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum"

Aksakal, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, AA'nın foto muhabirlerini yürekten kutladığını belirterek, her kategoride sanat değerinde fotoğrafların ortaya konulduğunu kaydetti.

Bütün kategorilerde tercihlerini yapan Aksakal, "Spor" kategorisinde tercih ettiği "Ata sporu" fotoğrafının öne çıkarılmasının değerli olduğunu ifade etti.

"Haber" kategorisinde "Teknofest"i seçtiğini vurgulayan Aksakal, şunları söyledi:

"Teknofest'te savunma sanayisinin en önemli adımlarından birisi olan ve F-35'lerle yarışacak ve hatta ondan bir adım daha önde olarak gördüğüm Kaan'ımızın uçuşa hazır hale getirilmiş olması ve onun töreniyle ilgili fotoğrafın yer alması beni daha çok gururlandırdı. O ortamda bir genel başkan olarak, Türk vatandaşı bir milliyetçi olarak ben de yer almıştım, o gururu yaşamıştım. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Basınıyla, yasamasıyla, yürütmesi ve tüm kurumlarıyla, halkına hizmet etmek için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bütün Anadolu Ajansı muhabirlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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