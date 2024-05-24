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Down sendromlu iki genç barıştırıldı

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Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde küs olan iki down sendromlu genci barıştırdı. Taşkın, gençlere kardeş olduklarını ve birlikte spor yapacaklarını söyledi.

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyeye bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinde küs olan iki down sendromluyu barıştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyareti esnasında, bireysel eğitim ve spor ile hidroterapi hizmetlerinden yararlanan 21 yaşındaki Muhammed Mücahit Şimşek ile 16 yaşındaki Mehmet Ali Bulut'un küs olduğunu öğrendi.

Down sendromlu iki arkadaşla bir araya gelen Taşkın, "Biz sizi barıştıracağız, siz kardeşsiniz, burada güzel güzel çalışacaksınız. Spor yapacaksınız. O senin kardeşin ben de sizin abinizim. Hadi sarılın, siz sarılınca ben mutlu olacağım." diye konuştu.

Taşkın'ın konuşmasının ardından ikili birbirine sarılarak barıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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