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Dörtyol Gençlik Merkezi Öğrencilerle Buluştu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Sabancı Lassa Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, öğrencilerle sohbet ederek müzik eşliğinde eğlendi ve oyunlar oynadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.

Merkezin gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Yeşilköy Mahallesi'ndeki Sabancı Lassa Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Katılımcılar, sohbet ettikleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı.

Gönüllülerden İrem Özkan, çocukların yeni eğitim öğretim yılı heyecanlarına ortak olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Muratlı Gençlik Dörtyol Güncel hatay Müzik Lassa Spor

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