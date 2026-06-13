Polislerden milli takıma videolu destek

HATAY'ın Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a destek amacıyla video hazırladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, polis ekipleri ay-yıldızlı ekibe başarı dileklerini iletti. Paylaşılan görüntülerde, milli takımın turnuvada göstereceği mücadelenin ülkeye gurur yaşatacağına vurgu yapıldı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımıza başarılar diliyoruz. Ay-yıldızlı formamızın sahada göstereceği azim, mücadele ve kararlılığın milletimize büyük gururlar yaşatacağına inanıyor; tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılarla dolu bir turnuva temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan destek videosu sanal medyada paylaşılırken, vatandaşlardan da milli takıma yönelik çok sayıda destek mesajı geldi.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı