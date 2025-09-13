Dörtdivan'da Geleneksel Panayır Başladı

Bolunun Dörtdivan ilçesinde geleneksel olarak 2 kez gerçekleştirilen panayırın ilki başladı.

İlçe meydanına ve pazar alanına gelen seyyar satıcılar ve köylüler, hazırladıkları el ürünlerini panayır alanında satışa sundu.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, AA muhabirine, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri panayırların ilkinin başladığını belirterek, "İlçemize gelen satıcılarımıza 'hoş geldiniz' diyerek hayırlı işler temenni ettik. Panayırların vazgeçilmezi olan kızarmış kaz, 2 bin-2 bin 500 liradan satışa sunuldu. Diğer ürünler de vatandaşların alması için tezgahlarda yerini aldı." dedi.

Dörtdivan panayırının ikincisi 26 Eylül'de yapılacak.