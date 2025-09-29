Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 46 Gözaltı, 41 Tutuklama

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını duyurdu. Şebekenin 537 kişiyi toplamda 984 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda 46 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen nitelikli dolandırıcılık şebekesi operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Tekirdağ merkezli toplam 18 ilde düzenlenen operasyonda 537 kişiyi, 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. 46 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
