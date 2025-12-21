Haberler

Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artış hızını desteklemek amacıyla bu yıl güncellediği doğum yardımında en yüksek payı yüzde 41,7 ile "birinci" çocuklar aldı.

Söz konusu destekten yararlanan çocuk sayısı 300 bin 673 olarak belirlendi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla sosyal destek mekanizmaları da genişletildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle doğum yardımı tutarlarında düzenlemeye gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılıyor, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira doğum yardımı veriliyor. Destek ödemeleri, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.

Başvuruları 8 Nisan'da başlayan yeni doğum yardımında, dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir gelir ya da sosyal kriter aranmaksızın destek sağlanıyor.

Bu çerçevede, güncellenen doğum yardımı kapsamında 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira ödeme yapıldı.

Doğum yardımında İstanbul ilk sırada

Doğum yardımında en yüksek pay yüzde 41,7 ile birinci çocuklara ait oldu. Bu grupta yardımdan yararlanan çocuk sayısı 300 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

İkinci çocukların toplam içindeki payı yüzde 30,6 olurken, bu kapsamda yardımdan 221 bin 66 çocuk faydalandı. Üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelerin payı ise yüzde 27,7 olarak belirlendi. Bu gruptaki çocuk sayısı ise 199 bin 658 oldu.

İl bazında bakıldığında ise doğum yardımından en fazla yararlanan annelerin İstanbul'da olduğu görüldü. Bunu sırasıyla Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Konya, Adana ve Kocaeli takip etti.

2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımından yararlanmak isteyen aileler, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla yapabiliyor.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
