Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Yeni Yılda Milletçe En Yüce Dağın Üstünden Aşan Yolu Bulacağız

(ANKARA) – Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2026 yılına ilişkin yeni yıl mesajında, Türkiye'nin önünde "yeni yollar ve büyük kararlar" bulunduğunu belirterek, zorlukların milletçe aşılacağını vurguladı. Perinçek, Yeni yılda milletçe en yüce dağın üstünden aşan yolu bulacağız" dedi.

Perinçek, 31 Aralık 2025 tarihli mesajında, Türk milletinin karşı karşıya olduğu zorluklardan korkmadığını ifade ederek, "Zorlukları milletçe göğüsleyeceğiz, milletçe zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

Türkiye'ye yönelik tehditlere de değinen Perinçek, terör, dış müdahaleler ve bölgesel planlara karşı birlik çağrısı yaparak, milletin, devletin, ordunun ve emniyet güçlerinin bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Perinçek, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda "başı dik ve bütünleşen" bir ülke olarak üretim devrimine yöneleceğini ifade etti.

Mesajında toplumsal birlik vurgusu yapan Perinçek, Türküyle Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisiyle tüm vatandaşların ortak bir iradeyle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bu sürecin fedakarlık ve kararlılıkla yürütüleceğini kaydeden Perinçek, üretime dayalı bir kalkınma anlayışının altını çizdi.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Perinçek, yeni dönemde Türkiye, Rusya, İran ve Çin arasında bir ittifakın hayata geçirilmesi gerektiğini savunarak, Türkiye'nin yükselen Asya uygarlığında öncü bir konum üstleneceğini ifade etti.

Yeni yıl mesajında ahlaki ve toplumsal değerlere de vurgu yapan Perinçek, çıkarcılık, kibir ve kinden uzak durulması gerektiğini belirterek, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Perinçek, mesajının sonunda 2026 yılına umut, güven ve kararlılıkla girildiğini ifade ederek, tüm vatandaşlara sevgi ve saygılarını iletti.