Doğu Karadeniz Turizmi Nitelikli Olacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, bölgede turizmi nitelikli hale getirmek istediklerini söyledi.

Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Tuna, bölgede turizmle ilgili hedefledikleri çalışmaları aktardı.

Tuna, nitelikli turizmi hedeflediklerini belirterek, "Doğu Karadeniz sadece doğal güzelliği ile değil, insanı ile çok güçlü bir destinasyon. Biz bu potansiyeli dünyaya doğru bir dille anlatmak istiyoruz. Mesele turist sayısı değil, mesele gelen misafirlerin memnun ayrıldığı, tekrar geldiği ve dostlarını da getirdiği destinasyon haline gelmek." diye konuştu.